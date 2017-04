De passagier die hardhandig uit een overvol vliegtuig van United Airlines werd gesleept, was zelf wel degelijk agressief. Dat blijkt uit het rapport dat de politie van Chicago maandag heeft vrijgegeven. Volgens de politie is er "minimaal maar noodzakelijk geweld gebruikt."

De 69-jarig dokter David Dao weigerde het toestel vrijwillig te verlaten omdat het was overboekt. Daarop is hij met geweld uit het vliegtuig gehaald. De luchtvaartmaatschappij kreeg wereldwijd enorm veel kritiek over zich heen vanwege het voorval.

Het filmpje waarop is te zien hoe Dao het vliegtuig wordt uit gesleurd en gewond raakt aan zijn hoofd is wereldwijd miljoenen keren bekeken op internet. Dao heeft inmiddels aangekondigd dat hij United gaat aanklagen wegens de hardhandige wijze waarop hij uit het vliegtuig werd gesleept.



Politie: United-passagier was ook agressief (Foto: ANP)