Amerikaanse bokstiener mag met hijab boksen heywoodu 25-04-2017 12:05 print

De Amerikaanse bokster Amaiya Zafar mag voortaan in gevechten aantreden met een hijab. De 16-jarige dame uit Minnesota vocht de regels van de Amerikaanse boksbond USA Boxing aan, waarin stond dat boksters geen hijab, lange mouwen en leggings mogen dragen in de ring - de broek mag zelfs niet tot onder de knieeën komen.

Zafar heeft nu te horen gekregen dat die regel aangepast gaat worden en daarom mag ze vanaf nu weer in de door haar gewenste kledij in de ring stappen, zo meldt The Star Tribune. "Dit is een hele grote stap, ze heeft hier ontzettend hard voor gewerkt", vertelt coach Nathaniel Haile. "Ze heeft het recht gekregen om haar kunsten te vertonen en ik ben heel blij voor haar, hoewel dit pas de eerste stap is op weg naar het realiseren van haar droom."

De jonge bokster werd vorig jaar gediskwalificeerd van een toernooi omdat de toevoegingen onder haar 'gewone' bokskledij zogenaamd een veiligheidsprobleem zouden vormen. Haar tegenstandster, Aliyah Charbonier, kreeg de overwinning zo uit het niks toegewezen en was daar bepaald niet gelukkig mee - ze gaf de bijbehorende gordel zelf dan maar aan Zafar. "Wat ze draagt leidt mij niet af van het gevecht. Ze had gewoon handschoenen aan en ze had gewoon een helm op. Ik had medelijden met haar, ze gaven haar de kans niet eens om het toernooi te winnen", vertelde Charbonier.

De droom waar Zafar's coach Haile over spreekt moet over ruim drie jaar plaatsvinden: deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. De internationale boksbond AIBA moet er dan nog wel van overtuigd worden dat ook daar met hijab gevochten mag worden. Een woordvoerder liet weten hier voorlopig nog niks over te laten weten. Ondertussen is Zafar vooral blij dat ze geen gevechten meer hoeft te laten schieten: "Ik investeer heel veel in mijn sport. Mijn gewicht is precies goed, mentaal voel ik me ontzettend goed, ik wil mijn sport weer beoefenen", zegt Zafar, die zaterdag voor het eerst weer in actie komt.