Met Google Timelapse 32 jaar terug in de tijd

Google heeft een tijdje geleden een nieuwe dienst geintroduceerd, Google Timelapse. Hiermee kun je de veranderingen op de aarde zien van de afgelopen 32 jaar en bijvoorbeeld bekijken hoe jouw stad zich de afgelopen 32 jaar heeft ontwikkeld of kijken hoe Schiphol is uitgebreid. Google doet dit door zo'n 5 miljoen satellietfoto's te combineren die gemaakt zijn tussen 1984 en 2016. De nieuwste foto's in Timelapse zijn afkomstig van onder meer de satellieten Landsat 8 en Sentinel-2

In het zoekveld linksboven kun je de plaats ingeven die je wilt zien en met de knop rechtsonder kun je het jaar en de snelheid kiezen. Je kunt hiermee de aarde tot in de verste hoeken bekijken.

Google heeft zelf al de mooiste filmpjes online gezet op Youtube. Hier kun je bijvoorbeeld een gletsjer in Antarctica bekijken, de bouw van Al Khiran Pearl City in Koeweit of de uitbreidingen in Dubai.