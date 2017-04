Ongeveer zevenduizend medewerkers van Belgische gevangenissen krijgen een opleiding om de radicalisering van gevangenen op te merken en aan te pakken. Tot dusver konden nog maar enkele honderden cipiers, directeurs en psychosociale medewerkers zo'n gespecialiseerde opleiding volgen, schrijft de Vlaamse website De Tijd.

Nieuwe cipiers krijgen al cursussen over radicalisering en islam in hun basisopleiding. Maar omdat de radicaliseringsgolf zo groot is in de gevangenissen zullen alle personeelsleden die dagelijks in aanraking komen met de gevangenen, zo'n opleiding moeten volgen.



Cipiers krijgen opleiding over radicalisering (Foto: ANP)