Nieuwe vloer moet problemen Force India oplossen

De Force India VJM10 presteert nog niet zoals verwacht. Het Formule 1-team scoorde in alle drie de races dit jaar punten, maar tevredenheid is er niet, omdat de auto kampt met aerodynamische problemen. Een nieuwe vloer, die in Spanje geïntroduceerd wordt, moet dit op gaan lossen.

Volgens vice-teambaas Bob Fernley kwamen de resultaten in de windtunnel en op het circuit niet overeen, wat voor problemen zorgt in de langzame en mediumsnelle bochten. "We weten wat de problemen zijn en Andy (Green, technisch directeur, red.) en het team hebben een correlatieprobleem vastgesteld. Dat wisten we tijdens het testen in Barcelona al. We hebben de effecten vastgesteld en oplossingen bedacht die nu in productie zijn. Hopelijk kunnen we nu weer de strijd aan gaan, in plaats van ons te moeten verdedigen."

Volgens het team fluctueert de neerwaartse druk regelmatig in de langzame en mediumsnelle bochten. Een nieuwe vloer en enkele andere nieuwe aerodynamische onderdelen moeten dit op gaan lossen.