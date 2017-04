'FIA wil Honda te hulp schieten'

Autosportfederatie FIA overweegt om Honda te hulp te schieten. Het onderwerp wordt morgen bediscussieerd tijdens een vergadering van de Formula 1 Strategy Group. De reden is dat het Japanse merk ook in het derde jaar nog steeds worstelt en de motor ver achter ligt bij die van Mercedes, Ferrari en Renault.

De reden dat de FIA Honda mogelijk wil hebben komt vooruit uit het feit dat de huidige motorenformule tot 2020 actief blijft en dat er een plan bedacht was om de prestaties van de motoren meer gelijk te trekken. Op basis van de prestaties van de eerste drie races van 2017 zouden dan de motoren vergeleken worden met een simulatie van het circuit van Barcelona, waarna de Strategy Group gevraagd zou worden om eventueel in te grijpen. Dit zou alleen kunnen als het verschil tussen de beste en een van de andere krachtbronnen meer zou zijn dan 0,3 seconden per ronde. Omdat de Honda momenteel tekort komt zal hulp aan de Japanners besproken worden.

McLaren-teambaas Eric Boullier ziet het idee echter niet zitten. Hij gaat er vanuit dat de Japanners de situatie zelf voor elkaar krijgen, zodat zijn team vanzelf naar voren komt op de grid. "We verkeren momenteel in een situatie waarin mogelijk niet iedereen wil dat wij meer paardenkrachten uit de motor halen, maar voor de Formule 1 zou een meer gelijk speelveld wel eerlijker zijn. Bij eventuele hulp moet niet de beste motor verslagen worden, maar wel het gat tot 0,3 seconde gedicht worden."

"Het is eerlijker en goed voor de Formule 1. Het maakt het aantrekkelijker voor andere auto- en motorenfabrikanten om de sport te betreden en voor de fans is het veel beter als meer auto's dicht bij elkaar rijden. Het ingrijpen voldoet daarom aan alle lijstjes, maar we bevinden ons in een competitieve omgeving en veel mensen hebben liever de concurrentie op afstand."

Tot eind vorig jaar zou het ingrijpen betekend hebben dat Honda de motor verder zou hebben kunnen ontwikkelen, terwijl de concurrentie door bevriezingsregels dat niet in mindere mate mocht. Omdat deze regel geschrapt is, zou het kunnen dat er geen of minder snel straf volgt als er extra motorencomponenten ingezet worden, bovenop de vier toegestane dit seizoen. Hierdoor zou Honda gedurende het jaar sneller door kunnen ontwikkelen. Toestemming van alle teams is echter wel voor nodig om een dergelijke maatregel dit seizoen in te kunnen zetten.