Bardiani gaat vol voor de aanval in de Giro

De eerste officiële selectie voor de Giro d'Italia is bekend. De ProContinentale formatie Bardiani-CSF start op 5 mei op Sardinië met een ploeg vol aanvallers, zoals te verwachten viel. Alle negen renners zijn Italianen en dat is niet zo vreemd: Bardiani heeft geen enkele niet-Italiaan onder contract.

Na de Tour of the Alps en de Ronde van Kroatië van afgelopen week zijn de laatste twijfels weggenomen, zo meldt de ploeg op haar website. Nicola Ruffoni maakte in Kroatië een prima indruk met twee sprintzeges en zal zich in de Giro dan ook op de massasprints gaan richten.

Het 20-jarige talent Vincenzo Albanese debuteert in een grote ronde, net als de één jaar oudere Lorenzo Rota. Drie van de negen renners hebben al eens een etappe gewonnen in de Giro. Giulio Ciccone deed dat vorig jaar, Nicola Boem in 2015 en Stefano Pirazzi in 2014.

De 30-jarige Pirazzi begint aan zijn achtste Giro op rij en zal vermoedelijk weer veelvuldig ten strijde trekken, waardoor we de kreet Tutti Pazzi per Pirazzi ongetwijfeld weer regelmatig langs zien en horen komen. Enrico Barbin won in februari een etappe in de Ronde van Langkawi, zijn eerste profzege, en wordt beloond met een plek in de Giroploeg.

Bardiani-CSF

Vincenzo Albanese (ITA)

Simone Andreetta (ITA)

Enrico Barbin (ITA)

Nicola Boem (ITA)

Giulio Ciccone (ITA)

Mirco Maestri (ITA)

Stefano Pirazzi (ITA)

Lorenzo Rota (ITA)

Nicola Ruffoni (ITA)