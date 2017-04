Wit-Rusland tegen VS in eerste Fed Cup-finale heywoodu 24-04-2017 10:38 print

De tennissters van Wit-Rusland en de Verenigde Staten hebben zich zondag geplaatst voor de finale van de Fed Cup. De VS deed dat al 28 keer eerder, maar voor Wit-Rusland is het een unicum: nooit eerder haalden ze de halve finales, laat staan de eindstrijd.

Coco Vandeweghe was van doorslaggevend belang voor de Amerikaanse ploeg in de halve finale tegen Tsjechië, In het enkelspel versloeg ze Marketa Vondrousova en Katerina Siniakova in twee sets, terwijl die twee Tsjechische dames Shelby Rogers en Lauren Davis versloegen. Door de 2-2 stand moest het dubbelspel uitkomst brengen en ook daar was Vandeweghe van de partij. Samen met specialiste Bethanie Mattek-Sands was ze ruimschoots te sterk voor Siniakova en Kristyna Pliskova: 6-2, 6-3.

Bij Wit-Rusland was het de mondiale nummer 96, Aliaksandra Sasnovich, die haar beide partijen in het enkelspel won: ze versloeg Viktorija Golubic en Timea Bacsinszky, twee speelsters die ruimschoots hoger staan genoteeerd op de wereldranglijst. De pas 18-jarige Aryna Sabalenka verloor van Bacsinszky, maar zondag was ze Golubic in drie sets de baas en dus was de zege voor Wit-Rusland binnen, ook al werd het dubbelspel nog verloren.