De documentaire I Am Heath Ledger, over het leven van de in 2008 overleden acteur, is dit weekend in première gegaan op het Tribeca filmfestival in New York. De zus van de overleden acteur, Kate, was bij de vertoning aanwezig, zo weet People.

De documentaire bestaat uit filmmateriaal dat Ledger zelf op verschillende momenten heeft geschoten. Het geeft een uniek inkijkje in het leven van de Dark Knight-acteur, die ervan droomde op een dag films te regisseren. Ledger overleed in 2008 op 28-jarige leeftijd aan een overdosis en liet een dochtertje, genaamd Matilda, na. Zij wordt door haar moeder en toenmalige vriendin van Ledger, de 36-jarige actrice Michelle Williams opgevoed.

Volgens zus Kate is de documentaire welkom in het gezin en is het een mooi portret van Ledger voor zijn inmiddels 11-jarige dochter. "Je kunt haar wel dingen over hem vertellen maar nu kan ze zijn mimiek zien, hem zien bewegen", vertelt Kate. "Het is alsof hij de documentaire voor haar heeft gemaakt".

Ook ziet Kate veel van Ledger terug in Matilda. "Hoe ze loopt, hoe ze skateboard. Het doet me allemaal denken aan Heath", vertelt zus Kate die de jonge Matilda bij elke gelegenheid een verhaaltje vertelt over haar vader.



Documentaire over Heath Ledger in première (Foto: BuzzE)