Macron en Le Pen naar tweede ronde Redactie 24-04-2017 07:23 print

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron en Marine Le Pen van het nationalistische Front National staan in de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen tegenover elkaar. De twee kandidaten kregen de meeste stemmen tijdens de eerste ronde van de verkiezingen op zondag. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat in de nacht van zondag op maandag om 05.00 uur bekend.

Macron kreeg 23,75 procent van de stemmen, le Pen 21,53 procent. De twee andere kandidaten die vooraf hoog in de peilingen stonden waren de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon en de conservatief François Fillon. Zij kregen respectievelijk 19,91 procent en 19,64 procent van de stemmen.

De pro-Europese Macron (39) is minister van Economische Zaken geweest onder de huidige president François Hollande. Hij presenteert zich als een onafhankelijke kandidaat voor het politieke midden. Macron en zijn partij En Marche! willen drastische economische hervormingen voor Frankrijk.

Peiling

Le Pen (48) is juist eurosceptisch. Haar rechts-populistische partij wil een losser samenwerkingsverband van EU-landen, uit de eurozone, afschaffen van vrij reizen in de Schengen-zone en weer paspoortcontroles bij de grens invoeren. Ook wil ze het aantal immigranten sterk inperken.

Macron lijkt de meeste kans op de presidentsbaan te maken. Volgens een peiling in opdracht van de zender M6 heeft 64 procent van de ondervraagden gezegd bij de tweede ronde op Macron te zullen gaan stemmen en 36 procent op Le Pen. Volgens een andere peiling, van Ipsos Sopra Steria, zou Macron 62 procent van de stemmen krijgen en Le Pen 38 procent.

Hollande

De Franse president François Hollande heeft Emmanuel Macron gebeld en gefeliciteerd met het bereiken van de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen.

De Socialistische Partij van Hollande leed een historische nederlaag. Hollande heeft nog niet gezegd op wie hij zelf in de tweede ronde zal gaan stemmen.

Brussel

In Brussel is zondag enthousiast gereageerd op de overwinning van Macron. Voor het gebouw van de Europese Commissie hadden zich zondagavond mensen verzameld die "Macron president" scandeerden. Pro-Europa hoopt vurig dat de jonge leider van de En Marche!-beweging de anti-Europese nationaliste Marine Le Pen verslaat.

EU-buitenlandchef Frederica Mogherini reageerde in een tweet: "De vlaggen van Frankrijk en de Europese Unie het overwinningsresultaat van Macron zien begroeten, dat is de hoop en de toekomst van onze generatie."

De Franse EU-commissaris (Economische en Financiële Zaken) en socialist Pierre Moscovici : "Emmanuel Macron draagt voortaan de kleuren van alle democraten en pro-Europeanen. Geen enkele stem mag hem ontberen. Hij zal de mijne krijgen."

Ook voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker feliciteerde Macron en wenste hem succes in de tweede ronde tegen Marine Le Pen.

Euro

Beleggers zijn blij met de vermoedelijke winst van Macron.

De euro is in de nacht van zondag op maandag sterk gestegen tegenover de dollar en de yen. De euro was rond middernacht 1.0880 dollar waard, het hoogste niveau sinds november 2016.

Ten opzichte van de Japanse yen steeg de euro tot 120,02 yen.

Relletjes

De politie heeft zondag bij relletjes in Parijs drie mensen opgepakt. Twee anderen raakten gewond. Ongeveer driehonderd mensen gaven gehoor aan een oproep van anti-fascistische en antikapitalistische groeperingen om zich na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te verzamelen op de Place de la Bastille. Sommigen gooiden flessen en vuurwerk naar de politie.

De politie heeft traangas ingezet. In het oosten van Parijs vernielden demonstranten onder meer bushaltes. Een van hen riep op ,,tegen Le Pen en tegen Macron" te stemmen. "Noch Macron, noch Le Pen", scandeerden de demonstranten.



Macron en Le Pen naar tweede ronde (Foto: ANP)