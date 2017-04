Canadezen verslaan VS op 4x200 meter na prachtoptreden De Grasse heywoodu 24-04-2017 03:45 print

Tijdens de World Relays op de Bahama's heeft Canada voor het eerst in de inmiddels driejarige geschiedenis van het evenement een gouden medaille veroverd.

Op de 4x200 meter stond Canada met haar absolute topsprintteam aan de start: Gavin Smellie, Brendon Rodney, Andre de Grasse en Aaron Brown. Ook de VS en Jamaica hadden sterke teams opgesteld, maar vooral bij Jamaica ging de kans op goud snel in rook op door een matige wissel.

De Grasse liet wederom zien in supervorm te verkeren en liep een groot gat naar de VS ogenschijnlijk moeiteloos dicht, waarna Brown het in een rechtstreeks duel met de Amerikaan Ameer Webb af kon maken. De Jamaicaanse slotloper Yohan Blake, de op één na snelste man ooit over 100 en 200 meter, hield Emmanuel Callender uit Trinidad & Tobago achter zich om zo het brons te veroveren.

De 4x800 meter bij de mannen werd een gouden wedstrijd voor de VS. Zoals min of meer verwacht werd het een prachtige strijd tussen de VS en Kenia, waarin Brannon Kidder, Erik Sowinski, Casimir Loxsom en Clayton Murphy nipt te sterk bleken voor Alfred Kipketer, Kipyegon Bett, Timothy Kitum en Ferguson Rotich. Polen pakte het brons dankzij lopers drie en vier, wereldtoppers Adam Kszczot en Marcin Lewandowski.