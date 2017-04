Messi schiet Barça met 500e goal in slotseconden naar winst in 'El Clásico' heywoodu 24-04-2017 00:49 print

In de Spaanse Primera Division was het zondag weer eens tijd voor de topper tussen FC Barcelona en Real Madrid: El Clásico. Het werd een zindere strijd en ook het gevecht om de landstitel werd alleen maar spannender na het duel in Madrid.

Na een klein half uur raakte Sergio Ramos namens Real de paal, waarna Casemiro de bal in het doel werkte: 1-0. Dat duurde niet lang, want een minuut of vijf later maakte Lionel Messi na een mooie actie de 1-1.

De tweede helft leverde veel kansen op en een dik kwartier voor tijd maakte Ivan Rakitic er 1-2 voor de Catalanen van. Nadat Ramos een paar minuten later van het veld gestuurd werd leek de boel beslist, maar niets was minder waar. James Rodriguez bracht de Madrilenen weer op gelijke hoogte en het stadion ontplofte bijna.

De herrie in het stadion werd in de slotseconden van de blessuretijd echter tenietgedaan en dat gebeurde door niemand minder dan Messi. De Argentijn verschalkte Keylar Navas en schoot Barcelona met zijn 500e goal voor de club naar de winst: 2-3. De twee grootmachten staan in de competitie beiden op 75 punten, hoewel Madrid wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.