Bertens zet Oranje in Fed Cup op voorsprong

Kiki Bertens heeft de Nederlandse tennisster in de Fed Cup op voorsprong gebracht. De Nederlandse (WTA-20) won met 6-3 en 6-3 van de Slowaakse Jana Cepelova, waardoor Oranje op 2-1 staat en nog een punt nodig heeft voor lijfsbehoud in de wereldgroep.

Beide speelsters schoten goed uit de startblokken en behielden in de beginfase van de eerste set makkelijk hun servicegames. Bertens kreeg echter wel meer grip op de opslag van Cepelova en sloeg toe in de zevende en negende game. Hierbij liet de Nederlandse regelmatig prachtig spel zien en pakte met name de tweede service van de Slowaakse goed aan.

In set twee plaatste Bertens een vroege break en liep uit naar een 3-1 voorsprong. In plaats van door te drukken kreeg de Nederlandse het een game lastig en moest uiteindelijk de rebreak toestaan. Bertens was echter snel weer bij de les en waar Cepelova meer fouten ging maken, was het de Nederlandse die de wedstrijd uiteindelijk eenvoudig naar zich toehaalde.