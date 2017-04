Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel van plan in te stemmen met afspraken om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven. Voorzitter Hans de Boer heeft dit gezegd in het tv-programma WNL op Zondag. "Wij gaan gewoon tekenen, ik moet gewoon nog even langs mijn bestuur", aldus De Boer.

De vakbonden waren vrijdag boos op de werkgeversorganisaties omdat die niet zouden willen tekenen en schortten alle overleggen tot nader order op. Volgens De Boer zijn er te snel conclusies getrokken. "De brief van de bonden lag woensdagavond op mijn bureau en op donderdag las ik in de krant dat we vrijdag zouden tekenen. Ik kom uit Friesland, en ik kan u vertellen: zo werken we daar niet. Hier moeten we gewoon even over nadenken", aldus de voorman van de werkgevers.

Volgens De Boer komt zijn bestuur op 8 mei bij elkaar om de verlenging van de WW te bespreken. "Ik vind het merkwaardig dat de bonden geen begrip tonen voor overleg met mijn bestuur. Aan hun kant is dat ook vaak het geval. De inzet is dat we gewoon gaan tekenen."



VNO-NCW wil wel instemmen met langere WW (Foto: ANP)