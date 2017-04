Portal Knights komt met console-demo

Portal Knights is een sandbox action MMORPG dat leentjebuur speelt bij een heleboel verschillende franchises en ze in een nieuw jasje gooit. Om zeker te kunnen weten of Portal Knights iets voor je is, kun je bij de lancering een demo spelen. Helaas is deze optie alleen voor PlayStation 4 en Xbox One.

Portal Knights heeft klassen, local co-op, gebruik van elementen in gevechten, bouwen van steden, mijnen, ontdekken en loot. De demo geeft je toegang tot single player en multiplayer-modi, maar je kan alleen het eerste eiland verkennen. Portal Knights is nu nog in early access op Steam en komt 19 mei officieel uit voor pc (Windows), PlayStation 4 en Xbox One.