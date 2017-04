Racetalent 'VeeKay' weer op het podium in de VS heywoodu 23-04-2017 11:10 print

De jonge Nederlandse coureur Rinus van Kalmthout heeft het tweede weekeinde van het Amerikaans Formule 2000-kampioenschap uitstekend afgesloten. In de eerste opstapklasse richting de IndyCar Series werd gereden op het Barber Motorsports Park, waar zondagavond Nederlandse tijd race drie in de IndyCar Series op het programma staat.

De 16-jarige Van Kalmthout, die in de VS vanwege zijn schijnbaar moeilijke naam door het leven gaat als 'Rinus VeeKay', vertrok in de eerste race als derde. Hij kende een prima start, maar slaagde er niet in de leider Oliver Askew en de pas 14-jarige Kaylen Frederick in te halen. Gedurende de race bleef hij lang in de voetsporen van de twee leiders en in de allerlaatste bocht kon hij de aanval op Frederick zelfs bijna openen, maar dat lukte toch niet helemaal.

In de tweede race vertrok VeeKay als zevende, maar het duurde niet lang voor hij zich naar voren gewerkt had. De Hoofddorper kwam op de vierde plek terecht en opende daar de aanval op Parker Thompson. De Canadees kon de pogingen met pijn en moeite afslaan en weerhield de Nederlander er zo van voor de vierde keer in vier races het podium te betreden.

Na een derde en tweede plek in het eerste weekeinde staat VeeKay nu op de derde plaats in het kampioenschap. Askew, die ook race twee in Alabama won, gaat aan de leiding, voor de piepjonge Frederick, die evenveel punten heeft als de Nederlander.