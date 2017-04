Feest in voetbalkantine loopt uit de hand

In het Friese Opeinde, bij Drachten, is een feest na een voetbalwedstrijd compleet uit de hand gelopen. De politie kwam eraan te pas om de zaak te sussen, maar ook dat ontaardde in tumult.

De onrust ontstond zaterdagavond na de derby tussen de amateurclubs ONT uit Opeinde en VV Rottevalle (de 'Slag om de Leijen'), in de voetbalkantine op sportpark Douwekamp. Tientallen leden van beide clubs kregen het met elkaar aan de stok. Dat liep zo hoog op dat de politie werd opgetrommeld. Die leek de boel te kunnen kalmeren.

Maar al gauw ontstond opnieuw tumult, waarop een 29-jarige man uit Rottevalle werd gearresteerd. De agenten besloten iedereen naar huis te sturen, maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Een groep van twintig à dertig dronken mensen bleef vervelend doen en keerde zich tegen de politiemensen, die met wapenstok en politiehond de groep wisten weg te krijgen. Een 17-jarige jongen uit Opeinde is daarbij aangehouden.

Massale vechtpartij bij VV ONT in Opeinde https://t.co/hcmWtZjupm pic.twitter.com/DXJ9rkAnHy — Friesland Actueel (@FRLactueel) 23 april 2017