Beachduo Brouwer/Meeuwsen naar finale Xiamen

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zondag de finale bereikt van het Xiamen Open.

Het Nederlandse duo als als tweede geplaatst in China was in de halve finale met 20-22 21-15 15-8 te sterk voor de Polen Maciej Rudol en Jakub Szalankiewicz. In de finale speelt Brouwer en Meeuwsen tegen Paolo Nicolai en Daniele Lupo. De Italianen wonnen met 17-21, 21-19, 20-18 van de Duitsers Jonathan Erdmann en Armin Dollinger.

De finale in Xiamen is live te volgen via het het YouTube-kanaal van volleybalbond FIVB. De finale begint rond 10.30.