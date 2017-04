In Heerjansdam (Zuid-Holland) is zondagochtend brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein aan de Nessenweg. De brandweer spreekt van een flinke brand, waar veel rook bij vrijkomt. De brand zou in het dak van het pand zitten.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Wel waarschuwt de brandweer uit de rook te blijven.

Nessenweg, Heerjansdam: Rookontwikkeling is afgenomen. Brand zit in het dak van het bedrijfspand. pic.twitter.com/vxk4kSXc0S — MediaTV (@mediatvnl) 23 april 2017



Brand in bedrijfspand Heerjansdam (Foto: ANP)