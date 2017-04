Nederlandse gemengd dubbelcurlers onderuit op WK heywoodu 23-04-2017 07:00 print

Op het wereldkampioenschap curling voor gemengde dubbels, gespeeld in het Canadese Lethbridge, heeft Nederland de eerste wedstrijd verloren. Volgend jaar staan de gemengde dubbels voor het eerst op de Olympische Spelen en het WK is het tweede van twee toernooien dat meetelt voor plaatsing voor de Spelen.

Nederland, vertegenwoordigd door Thomas Kooi en Bonnie Nilhamn, opende het toernooi zaterdag tegen Polen en nam in het eerste end gelijk een kleine voorsprong van 1-0. Damian Herman en Karolina Florek sloegen in het tweede end met drie punten al snel terug, maar twee ends later had Nederland de leiding weer in handen: 4-3. Polen trok de stand na zes ends gelijk en in de zevende sloegen ze definitief terug. Met vier punten werd Nederland de knock-out toegediend: 9-5.

Een mooi resultaat werd in een van de andere groepen neergezet door Marcio Cerquinho en Anne Shibuya, uitkomend voor Brazilië. Na vijf ends waarin ze niet scoorden en waarin Estland telkens één punt scoorde stonden de Brazilianen met 5-0 achter, maar vier punten in het zesde en achtste end bracht ze een knappe 8-7 overwinning.