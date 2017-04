Wereldsprong voor ex-drugsverslaafde Manyonga

De Zuid-Afrikaanse verspringer Luvo Manyonga heeft wederom van zich doen spreken. De 26-jarige Manyonga, die van toptalent naar drugsverslaafde naar topverspringer ging, won met een wereldsprong het nationale kampioenschap in Potchefstroom.

Manyonga maakte tijdens de wedstrijd opvallend genoeg slechts één sprong, maar deed dat gelijk bijzonder goed. Hij vloog naar 8,65 meter, drie centimeter verder dan zijn Afrikaans record van vorige maand. Hij is pas de vierde persoon die dit millenium over de 8,65 meter springt en de eerste sinds Dwight Philips in 2009.

Met zijn prachtprestatie staat Manyonga nu op de elfde plek op de wereldranglijst aller tijden, slechts één centimeter verwijderd van de tiende plek. "Het wereldrecord is in zicht ja, ik hoop dat binnenkort te verbreken", liet hij na afloop weten. Dat is nog wel een flinke stap, want het wereldrecord staat met 8,95 meter al bijna 26 jaar op naam van Mike Powell.

Manyonga springt naar 8,65 meter (Bron: YouTube)