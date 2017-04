Verschoor begint Formule Renault-seizoen met 10e plek, Opmeer 18e heywoodu 23-04-2017 01:03 print

Op het circuit van Monza is zaterdag de Eurocup Formule Renault 2.0 van start gegaan. Twee Nederlanders zijn dit seizoen van de partij: Richard Verschoor en Jarno Opmeer, teamgenoten bij MP Motorsport en lid van de opleidingsprogramma's van Red Bull en Renault.

Verschoor vertrok als twaalfde en won bij de start al een plek. Na een paar bochten kwam de safety car de baan op, want de Belg Ghislain Cordeel en de Peruviaan Rodrigo Pflucker kwamen in de Lesmos met elkaar en de muur in aanraking. Opmeer, die als zestiende vertrok, kende een bijzonder slechte eerste ronde en viel terug naar de 28e en laatste plek.

Na de herstart maakte Opmeer een mooie opmars, terwijl Verschoor Red Bull-opleidingsgenoot Daniel Ticktum verschalkte. De Chinees Sun Yueyang ging in de eerste chicane de fout in en kwam tot stilstand, waardoor de safety car de baan weer moest betreden. Dit duurde nogal lang en met twee ronden te rijden kon er weer geracet worden.

Ook dat was echter van korte duur, want Red Bull-rijder Neil Verhagen schoof stevig de muur in. De jonge Amerikaan stapte wel gelijk uit, maar er was te weinig tijd meer en dus werd de rode vlag gezwaaid ten teken van het einde van de race. Zonde voor Verschoor, want hij was behoorlijk aan het aandringen bij de Chinees Ye Yifei. De Nederlander werd uiteindelijk tiende, terwijl Opmeer na een knappe race toch nog als achttiende eindigde.