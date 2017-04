Tennislegende Nastase gaat door het lint in Fed Cup heywoodu 23-04-2017 00:30 print

De Roemeense tennislegende Ilie Nastase heeft zich weer eens van zijn slechte kant laten zien. De inmiddels 70-jarige voormalig toptennisser, in zijn actieve jaren niet voor niks Mr Nasty genoemd, misdroeg zich zaterdag in de Fed Cup-ontmoeting tussen Roemenië en Groot-Brittannië.

Voorafgaand aan het duel kwam Nastase, captain van het Fed Cup-team van Roemenië, al lichtjes in opspraak. Hij vroeg zich hardop af welke kleur de baby van Serena Williams zou hebben - haar man is blank - en vroeg opzichtig aan de Engelse captain Anne Keothavong in welke hotelkamer ze verbleef. Een verslaggeefster die het waagde hier verslag van te doen werd 'achterlijk' genoemd en kreeg tevens te horen dat ze volgens Nastase het oudste beroep ter wereld beoefende.

Tijdens het duel ging het echter een stapje verder. Het Roemeense publiek gedroeg zich niet echt netjes tijdens de partij tussen Johanna Konta en de Roemeense Sorana Cirstea, waar de scheidsrechter wat van zei. "Het is geen opera, wat is je 'fucking probleem'?", brieste Nastase. De scheidsrechter kon dat uiteraard niet waarderen en waarschuwde hem, waarna de seniele gek nog verder liep te tieren.

Uiteindelijk werd Nastase de tribunes opgestuurd en niet veel later moest hij zelfs het stadion verlaten. Hij begroette de scheidsrechter met een welgemeend 'fucking asshole' en liet aan twee langs de kant zittende Britse speelsters nog even weten wat hij van ze dacht: "Fucking bitches", riep de gefrustreerde mafkees tot twee keer toe.

Nastase maakte ook nog even een opmerking richting Konta, wat door het Roemeense publiek gevolgd werd. De Britse kon haar emoties nauwelijks in bedwang houden en de Britse captain Keothavong vroeg een time-out aan. De wedstrijd lag een klein half uur stil, terwijl de Roemeense kopvrouw Simona Halep haar best deed om haar thuispubliek een klein lesje respect bij te brengen.

Na de ongeplande onderbreking antwoordde Konta op de enige manier die het Roemeense tennispubliek schijnbaar begreep: ze pakte vijf games op rij en sloeg Cirstea in twee sets terug naar de kleedkamers, 6-2, 6-3.

Nastase die zich als een mongool gedraagt (Bron: YouTube)