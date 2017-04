Uitslagen Eredivisie 22/04/2017

Excelsior heeft een grote stap gezet richting lijfsbehoud in de Eredivisie. Het versloeg vanavond in een degradatieduel N.E.C met 0-1. Verder won AZ met 2-1 van FC Twente en was Heracles Almelo met 1-2 te sterk voor PEC Zwolle.

N.E.C. Nijmegen 0 - 1 Excelsior 58' v.Duinen Gele kaart: Bikel, Golla, Von Haacke, (N.E.C. Nijmegen), De Wijs, (Excelsior) Stadion: De Goffert, Nijmegen

Toeschouwers: 12.300

Arbiter: Kuipers Opstelling: Opstelling: Delle

Heinloth

Dumic

Golla

Buwalda (Larsson/76)

Fomitschow

Messaoud

Bikel

Von Haacke

Grot (Mayi/ 59)

Groeneveld (Kadioglu/59) Hahn

Karami

Drost

De Wijs

Massop

Fortes

Fredy

Koolwijk

Elbers (Ondaan/90)

v.Duinen (Hadouir/84)

Hasselbaink (Bruins/77)

AZ 2 - 1 FC Twente 81' Bijen (e.d)

90+2' Friday 65' Andersen Gele kaart: S.Wuytens, v.Eijden, (AZ), Ter Avest, (FC Twente) Rode kaart: , Andersen (86/2xg) (FC Twente) Stadion: AZ Stadion, Alkmaar

Toeschouwers: 15.427

Arbiter: Mulder Opstelling: Opstelling: Krul

Svensson

v.Eijden

Vlaar

Haps

Luckassen (Seuntjens/78)

v.Overeem (Bel Hassani/58)

S.Wuytens

Jahanbakhsh

Weghorst

Dos Santos (Friday/72) Marsman

Ter Avest

Andersen

Bijen

v.d.Lely

Klich

Jensen (Ede/81)

Mokotjo

Yeboah (Hooiveld/87)

ünal

Celina (George/69)