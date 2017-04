De Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern (SPÖ) wil dat vluchtelingen in kampen buiten de EU worden opgevangen. Kern denkt aan kampen in landen als Libië, Senegal, Mali en Afghanistan.

Kern zegt dat in een interview met de krant Presse am Sonntag. Volgens hem is het vluchtelingenprobleem anders niet onder controle te krijgen. De bondskanselier realiseert zich dat menswaardige kampen buiten de EU offers vragen. ,,Financiële offers maar ook militaire. Zijn we bereid jonge mannen naar deze kampen te sturen ter verdediging?"

Oostenrijk voert een restrictief vluchtelingenbeleid. Het land laat slechts mondjesmaat vluchtelingen toe.



Oostenrijk: vluchtelingen buiten EU opvangen (Foto: ANP)