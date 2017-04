Beachduo Brouwer/Meeuwsen naar halve finales Xiamen heywoodu 22-04-2017 16:00 print

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich geplaatst voor de halve finales van het toernooi in het Chinese Xiamen.

De Nederlanders zijn in China als tweede geplaatst en schakelden in de eerste ronde de Amerikanen Stafford Slick en William Allen uit. In de achtste finales moesten Christian Sandlie Sørum en Mathias Berntsen uit Noorwegen er aan geloven, waarna weer een Amerikaans duo klaar stond: Sean Rosenthal en Trevor Crabb. De eerste twee sets gingen gelijk op, maar Brouwen en Meeuwsen waren te sterk en wonnen met 21-16, 17-21, 15-9.

Maciej Rudol en Jakub Szalankiewicz zijn in de halve eindstrijd de tegenstanders. Voor wie de slaap komende nacht niet kan vatten: vanaf een uurtje of twee Nederlandse tijd zijn de halve finales in Xiamen live te volgen via het YouTube-kanaal van volleybalbond FIVB.

Joy Stubbe en Jolien Sinnema schopten het in het vrouwentoernooi tot de kwartfinales, maar daar eindigde het avontuur. Fan Wang en Yuan Yue waren voor eigen publiek een maatje te groot en wonnen met 12-21, 21-14, 6-15.