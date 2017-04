PvdA'er Van Rijn: hoge verwachtingen nieuwe kabinet

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) werd tijdens de campagne voor de verkiezingen verrast door de plotse aandacht van de VVD voor de verpleegzorg. "In eerste instantie dacht ik: wat krijgen we nou! Maar een late bekering is ook waardevol. Weer een medestander erbij", zegt Van Rijn zaterdag in het AD.

De PvdA'er moest zelf in financieel zware tijden harde ingrepen doorvoeren en vele banen schrappen. Dat kwamen hem op veel kritiek te staan. Van Rijn vindt echter dat hij 'ongelooflijk hard' heeft gewerkt om de verpleeghuiszorg langzaam naar een hoger niveau te tillen. "Want we behoren al tot de wereldtop".

Volgens Van Rijn ligt voor het nieuwe kabinet een volgende uitdaging op tafel: geld reserveren voor liefdevolle zorg op maat, geleverd door een goed opgeleide medewerkers die weer trots zijn op hun werk. "Dat gaat op vaste basis minstens 1,3 miljard euro kosten, heeft het Zorginstituut uitgerekend. Het is aan een nieuw kabinet om daar afspraken over te maken, de verwachtingen zijn dus hooggespannen. Ik heb de bal op de stip gelegd."



Van Rijn: hoge verwachtingen nieuwe kabinet (Foto: ANP)