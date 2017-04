Wiet stelt Colorado voor personeelsprobleem YokiKater 22-04-2017 11:19 print

Sinds de legalisering van Marihuana in de Amerikaanse staat Colorado klagen met name restaurants steen en been over de moeilijkheid om geschikt personeel te werven. Belangrijkste oorzaak: het werken bij een bedrijf dat wiet kweekt of verhandelt betaalt een stuk beter.

Waar serveersters en koks voor hun harde en vaak stressvolle werk tien dollar per uur opstrijken, levert het plukken van wiet in de kas al snel het dubbele op. Restaurants kunnen, vanwege de kleine marges, de lonen niet tot nauwelijks verhogen.

Sinds de legalisering van wiet is Denver de populairste Amerikaanse bestemming voor binnenlandse reizen. De meeste reizigers komen ook daadwerkelijk naar de staat om cannabis te gebruiken.

De grote toename van toeristen zorgt ervoor dat het aantal restaurants in de stad fors is toegenomen. De groei dreigt nu te stagneren. Naast de restaurants kampt ook de bouwsector met personeelstekorten.



Wiet stelt Colorado voor personeelsprobleem (Foto: ANP)