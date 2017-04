Topwielrenner Scarponi (37) overleden

Topwielrenner Michele Scarponi is zaterdag overleden. De Italiaanse veteraan van Astana was volgens La Gazzetta dello Sport 's ochtends vroeg aan het trainen in woonplaats Filottrano en werd aangereden door een busje, een verhaal wat door zijn team inmiddels is bevestigd. Scarponi werd 37 jaar oud.

Il Presidente schreef eerder deze week nog de eerste etappe in de Tour of the Alps, de voormalige Giro del Trentino, op zijn naam na een knap staaltje bergop sprinten in Innsbruck. Vrijdag beëindigde hij de koers nog met de vierde plek in het eindklassement, waarna hij naar huis ging om wat tijd met zijn gezin door te brengen, getuige onderstaande tweet van vrijdagavond.

Scarponi won maandag nog voor het eerst in jaren weer eens een profkoers (Bron: YouTube)

...anche se solo per un giorno ho pensato di portarne a casa 2 di maglie da leader....👍🔝💪😍🔝 👬👕👕 pic.twitter.com/EYpS648e1i — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) April 21, 2017

Addio Michele. Sembra impossibile. #Scarponi pic.twitter.com/kmSkTs7xNe — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 22, 2017

Scarponi was al sinds 2002 profrenner en debuteerde in dat jaar bij Acqua & Sapone. Via Domina Vacanze, Liberty Seguros, één seizoen bij Astana, een korte terugkeer bij Acqua & Sapone, Androni-Giocattoli en Lampre kwam hij weer terecht bij Astana, waar hij na dit seizoen zijn carrière vermoedelijk zou beëindigen. Door de blessure van ploeggenoot Fabio Aru zou Scarponi over een kleine twee weken als kopman van Astana starten in de Giro d'Italia.

De Italiaan was vooral een uitstekende klimmer en beleefde zijn grootste succes achter de groene tafel: hij kreeg de eindzege van de Giro d'Italia van 2011 in de schoot geworpen nadat Alberto Contador wegens dopinggebruik gediskwalificeerd werd. Zelf was Scarponi overigens ook niet vies van dergelijke praktijken, want hij was naar alle waarschijnlijkheid klant van 'dopingdokters' Eufemiano Fuentes en Michele Ferrari.

Naast zijn eindzege in de Giro pakte Scarponi ook het eindklassement van de Tirreno-Adriatico van 2009 en de Giro del Trentino van 2011. Zijn zege in de eerste etappe van de Tour of the Alps maandag was zijn eerste overwinning sinds september 2013. Zijn negentiende profzege zou tevens zijn laatste zijn, zo blijkt nu.



Scarponi in het begin van zijn loopbaan, rijdend voor Acqua & Sapone (Pro Shots/Gepa)



Scarponi wint de zesde etappe van de Giro d'Italia van 2009 (Pro Shots/Tim de Waele)



Scarponi won in 2009 ook de achttiende etappe van de Giro (Pro Shots/Tim de Waele)



Scarponi tijdens de proloog van de Tour de France van 2015 in Utrecht (Pro Shots/Paul Roling)