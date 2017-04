Iris wint zesde editie The Voice Kids Redactie 21-04-2017 23:57 print

De 15-jarige Iris heeft vrijdagavond de finale van The Voice Kids gewonnen. Daarmee is het de eerste keer dat iemand uit team Ali B er met de winst vandoor gaat in de jongerenversie van de populaire talentenjacht.

"Ik kan het niet uitleggen, dit is echt ongelooflijk", jubelde Iris. Ook haar coach Ali B was in zijn nopjes met de winst van zijn pupil. "Alle coaches hadden een keer gewonnen behalve ik. Dankzij jou mag ik mij nu ook bij dat rijtje voegen", aldus de rapper.

Iris versloeg Anna (10), Raya (10), Thijs (12), Merle (14) en Noa (14) in de eindstrijd. Ze heeft behalve een bokaal ook een studiebeurs van 10.000 euro gewonnen.



Iris wint zesde editie The Voice Kids (Foto: BuzzE)