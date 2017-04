Cocu: "Tijd dat we drie punten pakken"

PSV-trainer Philip Cocu bereidt zich niet anders voor op het duel met Ajax dan een situatie waarin zijn ploeg wél volop meedoet in de titelstrijd. Waar tegenstander Ajax nog volle bak meedoet in de strijd om de landstitel, mikt PSV op maximaal de tweede plaats. Een zege op de Amsterdammers, komend weekend, is dan wel broodnodig. Dus wakkert Cocu alle hoop op een driepunter aan.

"Gezien de prestige maakt het niet uit dat je niet om de titel speelt", zegt Cocu op een persconferentie. "Dit soort toppers moet je altijd willen winnen. Het wordt bovendien tijd dat we dit seizoen drie punten pakken in een topwedstrijd."

PSV verloor eerder dit seizoen beide duels met Feyenoord en speelde met 1-1 gelijk tegen Ajax. De Eindhovenaren treffen nu een ploeg die in de Europa League sportieve reserves heeft moeten aanspreken. Ajax bekerde na verlenging door tegen Schalke 04.

Cocu richt al zijn pijlen op het duel met Ajax, ook al valt er voor zijn ploeg weinig te halen. "Op het moment dat je succes hebt, is het allemaal goed. Als je dat niet hebt, dan heb je al gauw gefaald en krijg je andere commentaren. Volgens mij zijn we voor dit soort wedstrijden ooit voetballer geworden. Dit zijn de mooiste duels die je kunt spelen of coachen."