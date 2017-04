Jørgensen: "Ajax wint alle drie resterende wedstrijden"

Een oververmoeid Ajax dat gevloerd wordt door PSV? Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen maakt zichzelf niets wijs.

Nog drie wedstrijden winnen en dan staat Jørgensen in zijn eerste seizoen bij Feyenoord al op de Coolsingel. Het gat met Ajax is één punt en dus blijft de druk tot het laatste moment, verwacht de topscorer (negentien goals). Van Schalke 04 - Ajax kreeg hij donderdagavond weinig mee.

"Ik heb de wedstrijd gisteren niet gekeken", zegt Jørgensen tegen Voetbal International. "Of het voor ons een voordeel is dat ze een verlenging moesten spelen? Ajax heeft een heel brede selectie. Ik ga er gewoon vanuit dat Ajax alledrie de wedstrijden wint. Dan hoeven we ook niet te rekenen of naar anderen te kijken. We gaan zelf geen honderd procent geven, maar 110 procent."

Ajax moet zondag om 16.45 uur uur aantreden in Eindhoven tegen PSV, slechts 65 uur nadat de spelers juichend en vergaand van de kramp op de grond lagen in Gelsenkirchen. Jørgensen en Feyenoord weten dan al of ze het gat met de Amsterdammers hebben vergroot tot vier punten na het duel met Vitesse. Dat is voor Telfortklanten overigens live te zien.