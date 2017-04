Voorbeschouwing UFC Fight Night 108: verrassend zwak hoofdprogramma Floris_Stempel 21-04-2017 19:58 print

Zaterdag wordt in Tennessee UFC Fight Night 108 gehouden, een MMA-gala met een aantal opkomende talenten om in de gaten te houden en wat lokale helden uit de regio van Tennessee. Velen zetten grote ogen bij het horen van het hoofdprogramma, maar dat dit een keiharde knokpartij gaat worden staat buiten kijf. Verder staan spectaculaire vechters als Diego Sanchez, Joe Lauzon en Mike Perry op het programma en helemaal aan het begin van de avond zal de Belgische Cindy Dandois haar debuut maken voor de UFC.

Cub Swanson vs Artem Lobov

Dit is het hoofdprogramma, het main event zoals dat in de VS genoemd wordt, de uitsmijter van de avond. Maar dit keer valt de keuze van beide vechters niet goed bij de fans. Met Swanson is niets mis, hij komt net van een mogelijk gevecht van het jaar af, die tegen de Zuid-Koreaan Choi Doo-ho, maar bij zijn tegenstander worden nogal wat vraagtekens gezet.

Lobov heeft één voordeel en dat is dat hij een goede vriend is van MMA-superster Conor McGregor, de persoon die hem eigenhandig de UFC heeft binnengetrokken. Lobov's record van dertien winst- en twaalf verliespartijen spreekt bij niemand tot de verbeelding. De Rus met Iers paspoort zal het gevecht van zijn leven moeten vechten wil hij niet binnen die vijf ronden van vijf minuten knock-out geslagen worden.



Promo voor Swanson vs Lobov (Bron: Youtube)

Al Iaquinta vs Diego Sanchez

Dit co-main event is een belangrijke in de lichtgewichtsklasse, waar Iaquinta na bijna twee jaar afwezigheid weer terugkeert in de octagon. MMA-veteraan Sanchez is zijn tegenstander. Sanchez is een keiharde vechter, die altijd en overal kan en wil vechten. Hij is enorm stug en de beweeglijke Iaquinta zal alle registers moeten opentrekken om een overwinning op de Amerikaan te boeken. Iaquinta is wel de meer completere vechter en van hem zal dan ook verwacht worden dat hij Sanchez drie ronden lang met stoten en trappen zal bestoken om een puntenoverwinning uit dit gevecht te slepen.

Ovince Saint Preux vs Marcos Rogério de Lima

Lokale held Saint Preux zal zijn thuispubliek tevreden willen stellen met een aantrekkelijk gevecht tegen de Braziliaan. De Lima heeft inmiddels zes partijen voor de UFC gevochten, waarvan hij vier won. Hij heeft harde vuisten, maar zijn worstelkwaliteiten moeten zeker niet onderschat worden door Saint Preux. OSP, geboren in Knoxville, staat al een tijdje in de top tien van de lichtzwaargewichtsklasse en hij zal graag het staande gevecht aan willen gaan met De Lima.



Saint Preux (links) vs De Lima (Foto: Getty images)

Geluk heeft Saint Preux niet gehad in zijn afgelopen drie partijen die allen verloren gingen. Gevechten tegen zware tegenstanders als Jon Jones en Jim Manuwa bezegelden zijn toppositie, maar hij kon geen vuist maken tegen deze absolute top. Winst tegen De Lima heeft hij nu zwaar nodig.

Vrijdag werd bekend dat De Lima als enige van alle vechters zijn streefgewicht niet bereikt heeft. Hij was 4 pond te zwaar. Het gevecht gaat wel door en hierdoor zal hij 30 procent van zijn salaris af moeten staan aan OSP.

John Dodson vs Eddie Wineland

Na zijn verlies in de strijd om de titel in het vlieggewicht, is Dodson een gewichtsklasse hoger gaan vechten. Zijn tegenstander in het bantamgewicht is de sterke Wineland. Beide vechters vechten het liefst staand, maar beide stijlen zijn niet met elkaar vergelijkbaar. Dodson is een enorm beweeglijke vechter die snel zijn afstand kan nemen en opeens vlakbij kan komen om toe te slaan met zijn krachtige stoten. Wineland daarentegen is meer een rechttoe-rechtaanvechter, die het heerlijk vindt om stotenwisselingen af te wisselen met...nog meer stoten. Dodson zal met zijn atletische manier van vechten waarschijnlijk de meeste punten binnenhalen en de winst voor de neus van Wineland grissen.

Joe Lauzon vs. Stevie Ray

De Schot Ray is bezig aan een sterke opmars in zijn gewichtsklasse. Lauzon is een wisselachtige vechter, die winstpartijen afwisselt met onbegrijpelijke verliespartijen, maar de populaire vechter is nog steeds te vinden in de top twintig van de lichtgewichtsklasse. Dat heeft hij te danken aan het feit dat hij eigenlijk van alle markten thuis is in de octagon. De sterke bokser met prima worstelkwaliteiten kan het Ray moeilijk gaan maken. Ray is weliswaar een enorm opkomend talent, maar hij ontmoet nu eigenlijk voor het eerst een tegenstander die het een zware avond voor Ray kan maken. Ook dit zal een enerverend gevecht worden, maar Lauzon moet uiteindelijk wel met zijn hand omhoog staan aan het einde van de drie ronden.



Lauzon (links) vs Ray (Foto: Getty images)

Jake Ellenberger vs Mike Perry

Ellenberger en Perry bijten het spits af deze avond, als Ellenberger de hype rond Perry probeert af te remmen. De nog ongeslagen Perry was op weg een MMA-superster te worden, voordat hij voor het eerst verloor van Alan Jouban tijdens UFC on Fox 22. Maar het zit er nog steeds in voor Platinum, want met Ellenberger heeft hij zijn meest imporante tegenstander voor zich in zijn nog jonge carrière. Hij zal het gevecht staande moeten houden en met snelle stoten Ellenberger van zijn stuk te brengen, want zodra Ellenberger Perry op de grond krijgt, is het over voor de jonge Amerikaan. De worstelkwaliteiten van Ellenberger zijn vele malen beter dan die van Perry, terwijl Ellenberger het staande gevecht zal verliezen. Jong enthousiasme zal het hier waarschijnlijk gaan afleggen tegen ervaring.



Mike Platinum Perry (Bron: Youtube)

Overig programma:

Thales Leites vs Sam Alvey

Dustin Ortiz vs Brandon Moreno

Scott Holtzman vs Michael McBride

Jessica Penne vs Danielle Taylor

Bryan Barberena vs Joe Proctor

Alexis Davis vs Cindy Dandois

Hector Sandoval vs Matt Schnell

UFC Fight Night 108 wordt gehouden op zaterdag 22 april in The Bridgestone Arena te Nashville, Tennessee. Het hoofdprogramma wordt live uitgezonden op kanaal zes van betaalzender Fox Sports. Deze uitzending begint op zondagochtend om 4:00 uur.