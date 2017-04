FOK! Wat een weer: Het blijft aan de frisse kant.

Een natte april belooft veel vruchten.

Welkom! De komende dagen ligt er nog weinig lenteweer in het verschiet. Niet dat het allemaal verregent, maar volle terrasjes zie ik ook nog niet zo 1,2,3 gebeuren. De berichten over (natte)sneeuw die ik van de week zag langskomen verwijs ik linearecta door naar het rijk der fantasie. Sommige mensen moeten het weerbericht maar aan de kenners overlaten zeg ik maar zo.

Enfin, vannacht trok er een band met wat regen van noord naar zuid. Meer dan een paar millimeter viel er overigens niet, en dan is het nog veel. Als de laatste regen uit het zuiden is weggetrokken beleven we vandaag wederom een meest droge dag. Op sommige plaatsen breekt de zon even door, maar net als gisteren zal de bewolking toch wel overheersen. Een heel lokaal buitje in het noordoosten sluit ik overigens niet uit. Daar is het dan ook erg fris met 8 graden, meer naar het zuiden toe wordt het met 10 tot 12 graden wat zachter. Er staat een frisse noordwestenwind.

Morgen veranderd er maar heel weinig. Áls er wat veranderd dan is het dat er iets meer zon is dan vandaag. Vergeleken met de zaterdag zwakt de wind wel iets af, maar de temperatuur blijft aanhoudend te laag.

Fijn weekend!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:27 Zon onder: 20:50 Zonkracht: 4/2







Wolkenvelden wisselde af met wat zon in Duitsland, waar qltel nu aan het geocoachen is. (foto:qltel)

