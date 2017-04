Judoka's De Wit en Van Dijke in halve finales EK heywoodu 21-04-2017 15:38 print

De tweede dag van het Europees kampioenschap judo in Warschau heeft twee halve finales opgeleverd voor de Nederlandse ploeg. Nadat Margriet Bergsma op dag één niet voor succes kon zorgen kwamen vijf Nederlanders op dag twee in actie.

Bij de mannen tot 81 kilogram verdedigt Frank de Wit de Nederlandse eer. De winnaar van de Grand Slam in Parijs in februari had in de eerste ronde een bye, waarna hij de Italiaan Antonio Esposito op straffen uitschakelde, net als de Armeniër Andranik Chaparyan. In de kwartfinales moest de Kroaat Dominik Druzeta eraan geloven tegen de 21-jarige De Wit. De Rus Alan Khubetsov staat vanaf 16.00 uur klaar voor de halve finales.

Sanne van Dijke en Natascha Ausma komen uit in de klasse tot 70 kilogram bij de dames, waar Ausma in de eerste ronde na een slopend gevecht te sterk was voor de Belgische Gabriella Willems. De Poolse Katarzyna Klys was vervolgens te sterk en dus moest het voor Nederland van Van Dijke komen. De 21-jarige Van Dijke kent een bijzonder sterk seizoen en won onder meer brons op de Grand Slam in Parijs. De jonge Oostenrijkse Michaela Polleres ging er als eerste aan, waarna ook het Hongaarse toptalent Szabina Gercsak eraan moest geloven. In de halve eindstrijd staat Van Dijke tegenover de pas 20-jarige Française Marie Eve Gahié, die vorig jaar al de Grand Slam van Abu Dhabi won.

Sam van 't Westende (mannen -71kg) en Sanne Vermeer (vrouwen -63kg) werden in de eerste ronde uitgeschakeld in Warschau.