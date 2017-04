Oud-international Ehiogu (44) overleden na hartaanval op trainingsveld

Oud-voetballer Ugo Ehiogu is overleden. De voormalig Engels international stond donderdag op het trainingsveld van Tottenham Hotspur, waar hij de onder 23-selectie van de Londense club coachte. Plotseling zakte hij in elkaar, vermoedelijk door een hartaanval, waarna hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar overleed Ehiogu vrijdag op 44-jarige leeftijd.

Heel veel interlands speelde Ehiogu overigens niet: tussen 1996 en 2002 kwam hij vier keer uit voor het Engelse nationale elftal. Veruit het grootste deel van zijn carrière sleet hij bij twee clubs: van 1991 tot 2000 speelde hij voor Aston Villa, waar hij twee keer de League Cup mee won. Vervolgens maakte hij een transfer naar Middlesbrough, waar hij nog zes jaar bleef spelen alvorens hij korte periodes kende bij Leeds United, Glasgow Rangers, Sheffield United en Wembley.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk