Terug naar top-down GTA met Tiny Racers

GTA: Online wordt wederom voorzien van een nieuwe gamemodus genaamd Tiny Racers. Hiermee gaat de franchise in zekere zin terug naar zijn roots, met een top-down-perspectief zoals we dat kennen uit de eerste twee Grand Theft Auto-games.

Tiny Racers werd door Rockstar Games aangekondigd op Twitter, met wat korte gameplaybeelden die je hieronder kunt bekijken. De nieuwste add-on heeft verdacht veel weg van de Micro Machines-franchise, die toevallig ook met een nieuw deel komt dit jaar.

A new spin on classic Grand Theft Auto action.

Coming April 25th.