LB: Amy Schumer doet matras cadeau na wc-bezoek

Lekker belangrijk: nieuws dat je niet wil missen!

Comédienne Amy Schumer gaf de verkoopster van een beddenzaak wel een heel bijzonder cadeau, nadat ze van het toilet in de zaak gebruik mocht maken. Schumer was de verkoopster zo dankbaar voor de gastvrijheid dat ze haar een matras uit de zaak cadeau deed.

Volgens People was de 35-jarige Schumer aan het hardlopen in Chicago toen ze de drang voelde om te plassen. Ze holde de beddenzaak binnen en vroeg verkoopster Sagine Lazarre vriendelijk of ze even van het toilet gebruik mocht maken. Lazarre had geen idee wie Schumer was maar stemde toe.

De comédienne was na het toiletbezoek zo opgelucht en dankbaar dat ze Lazarre vroeg welk matras haar favoriet was. Toen de verkoopster die aanwees besloot Schumer het luxe matras ter waarde van 2000 dollar (1860 euro) voor haar te kopen, als dank voor de gastvrijheid.

"Ik kon het niet geloven. Ik ben nog steeds in shock", zei Lazarre tegen lokaal tv-station WGN News. "Nadat ze was vertrokken heb ik haar naam opgezocht op Google", vervolgt de blije verkoopster, die vertelde dat het matras zeer welkom is omdat ze recent met haar dochtertje is verhuisd.



Amy Schumer doet matras cadeau na wc-bezoek (Foto: BuzzE)