Eigen feestdag + bezoek aan Witte Huis = jaar dopingschorsing heywoodu 21-04-2017 00:52 print

De Amerikaanse topatlete Brianna Rollins is door de antidopingautoriteit in de VS, USADA, een jaar geschorst. Dat is pijnlijk voor de hordenloopster, die vorig jaar olympisch goud won op de 100 meter horden, het onderdeel waarop ze in 2013 wereldkampioene werd. Haar schorsing loopt van december 2016 tot december 2017 en dus mist ze het WK van komende zomer in Londen.

De 25-jarige Rollins heeft overigens niet positief getest op het gebruik van verboden middelen, maar heeft drie keer een gemiste test of een andere fout rond haar whereabouts laten noteren. Een sporter mag twee dopingcontroles missen, maar bij de derde keer binnen een bepaalde periode wacht een schorsing. Atleten moeten via een online systeem van elke dag één uur aangeven waar ze zullen zijn, zodat ze in principe op elke willekeurige dag onverwacht gecontroleerd kunnen worden.

De eerste gemiste test vond plaats op 27 april. Tussen 07.00 uur en 08.00 uur zou ze in haar huis in Californië zijn en in dat uur probeerde een dopingcontroleur haar thuis te testen. Rollins was niet thuis en gaf via de telefoon aan dat ze op weg was naar het vliegveld om naar Des Moines in Iowa te reizen. De controleur was de kwaadste niet en ging ermee akkoord met Rollins af te spreken op het vliegveld, waar de atlete dan even in een potje kon pissen.

Dat ging echter niet goed, want Rollins leek er weinig zin in te hebben. "Ik stuurde haar een berichtje om te laten weten dat ik op het vliegveld was", aldus de controleur. "Ze zei dat ze gearriveerd was, maar niet naar het toilet hoefde. Daarop belde ik haar om te vragen waar ze was, want ik kon haar niet vinden. Ze belde terug en zei dat ze al langs de beveiliging was gegaan."

Nog altijd toonde de controleur goede wil en ze vroeg de atlete om terug te komen, zodat ze het formulier kon ondertekenen waarop stond dat ze op de hoogte was gebracht van de test, dat de atlete en controleur elkaar ontmoet hadden en dat ze niet in staat was gebleken om een urinestaal af te leveren. Een dag later kreeg Rollins te horen dat ze nu officieel één gemiste test achter haar naam had staan.



Op de Spelen in Rio veroverde Rollins (midden) het goud, terwijl Nia Ali en Kristi Castlin een uniek Amerikaans podium compleet maakten (Pro Shots/Action Images)

Een paar maanden en een olympische gouden medaille later zijn we aanbeland op 13 september 2016. Rollins had aangegeven 's ochtends thuis te zijn, maar de controleur van dienst stelde vast dat ze er niet was. Via telefonisch contact bleek dat de atlete in haar geboorteplaats in Florida was, waar Brianna Rollins Day gevierd werd ter ere van haar olympisch goud. Dit leverde haar de tweede overtreding op.

Op 27 september stond er wederom een controleur aan de deur bij Rollins en ook dit keer was de hordeloopster er niet. Dit keer gaf ze via de telefoon aan in Chicago te zijn en door te reizen naar Washington, waar ze een bijzondere ontmoeting had: niemand minder dan president Barack Obama zou de olympisch kampioenen van de VS ontvangen. Leuk en aardig, maar doordat Rollins niet had aangegeven dat ze dan dus niet thuis zou zijn leverde dat haar de derde overtreding op.

USADA heeft na het bekijken van de zaak besloten dat het bij één jaar schorsing blijft. Men oordeelt dat Rollins' leven na het winnen van olympisch goud even op zijn kop stond en dat een eigen feestdag en een bezoek aan de president voor de nodige afleiding kunnen zorgen. Toch vindt men het wel Rollins' eigen verantwoordelijkheid om de opgegeven informatie bij te houden, zodat ze ook in die tijd gecontroleerd kon worden.

De volledige uitspraak van USADA is hier te vinden.