FOK! Wat een weer: ronduit kut

April maakt de bloem,

mei bekomt de roem.

Vandaag is de laatste schooldag voor de vakantie (althans, hier in Noord-Holland) en het belooft een sombere dag te worden met veel bewolking en in de middag in het oosten kans op een bui. In de avond kan de regen zich uitbreiden over de rest van het land.

Ook de temperaturen laten het flink afweten; het wordt slechts 11 graden in het westen van het land en in het oosten wordt het een graad of 14. De wind komt overwegend uit het westen en is meest matig van kracht; in de middag kan het aan de noordkust wel vrij stevig waaien.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:32 Zon onder: 20:48 Zonkracht: 4/2







qltel is aan het geocachen en maakte dit mooie plaatje (Foto: qltel)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected]onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!