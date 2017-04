Premier League: Van Barneveld viert 50e verjaardag tegen Van Gerwen

De oplettende liefhebber had het al gemerkt, maar even voor de volledigheid: het is donderdagavond en dus is het tijd voor de Premier League Darts. In Belfast is het tijd voor week twaalf, waarna we nog drie avonden te gaan hebben tot het tijd is voor de grote finale-avond. Raymond van Barneveld viert vandaag zijn 50e verjaardag en doet dat met een partij tegen Michael van Gerwen, die hij vorige maand nog versloeg. Er is Europa League-voetbal en dus moeten we het van internet hebben, waar men je in het Premier League-topic op het FOK!forum mee kan helpen. Geen tijd te verliezen, want de eerste wedstrijd begint op het moment van schrijven.

Dave Chisnall (ENG) - Adrian Lewis (ENG) 7-3

Het duel kende een bijzonder groot contrast in de eerste legs: Chisnall gooide fenomenaal en leek nauwelijks te kunnen missen, terwijl Lewis met zijn niveau nog zou verliezen van de gemiddelde zolderFOK!ker. Chizzy kwam dan ook snel op 3-0 en op dat moment wist Lewis eindelijk eens wat te raken: 3-1. Jackpot begon weliswaar een stuk beter te gooien, Chisnall gaf bijzonder weinig toe en liep uit naar 6-2.

Een eerste matchdart op bullseye zat er ongeveer een meter of tien onder, waarna Lewis zijn kans greep. Op een haar na gooide hij vervolgens 170 uit om op 6-4 te komen, waarna Chisnall ons bijna verblijdde met een klassieke choke. Vier matchdarts gingen mis, maar op dubbel 1 was het dan toch raak, waardoor Chisnall voor het eerst sinds 2 maart weer eens een partij won in de Premier League.



Dave Chisnall - Adrian Lewis (Bron: PDC)

De wedstrijden van vanavond:

Phil Taylor (ENG) - Gary Anderson (SCO)

Peter Wright (SCO) - James Wade (SCO)

Michael van Gerwen (NED) - Raymond van Barneveld (NED)

Dave Chisnall (ENG) - Phil Taylor (ENG)



De stand voor vanavond (Bron: Oddsportal)