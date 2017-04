Finale Idols 6 minst bekeken finale ooit Redactie 20-04-2017 14:13 print

De finale van de zesde reeks van Idols trok woensdagavond 342.000 kijkers, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Deze finale is hiermee de minst bekeken finale in de geschiedenis van de talentenshow ooit.

De 23-jarige zangeres Julia van Helvoirt versloeg in de finale kandidaat Bram Boender (20). De 17-jarige Mitch Lodewick viel al eerder op de avond af. Julia is hiermee de zesde winnaar van het RTL5-programma, dat dit seizoen nog begon met 718.000 kijkers. De ontknoping van het vorige seizoen trok nog 884.000 kijkers.

De eerste reeks Idols in 2003 kon rekenen op veel meer kijkers: zo'n 1,2 miljoen kijkers per aflevering bekeken de auditierondes van de show. Zes miljoen kijkers zagen in de finale Jamai Loman winnen. Jamai fungeerde het afgelopen seizoen als jurylid, maar zei eerder al niet te weten of hij in een eventueel volgend seizoen weer achter de jurydesk kruipt. Presentator Ruben Nicolai liet zich al eerder uit over de tegenvallende kijkcijfers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur en DNA Onbekend trokken in de vooravond respectievelijk 2,1 miljoen en 1,4 miljoen kijkers en waren hiermee de best bekeken programma's van de woensdagavond. Een derde plek was voor de soap Goede tijden, slechte tijden met 1,2 miljoen kijkers.



Finale Idols 6 minst bekeken finale ooit (Foto: BuzzE)