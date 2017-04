Als het om werk gaat, kiezen zeven van de tien Europese jongeren liever voor een matig betaalde baan waar ze plezier in hebben dan voor een saaie baan met een topsalaris. Dat blijkt uit een onderzoek van jongerenuitzender Young Capital in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Vooral Spanjaarden, Fransen en Nederlanders prefereren 'fun' boven 'cash'. Jonge Duitsers en Britten zijn daarvan minder overtuigd.

In Nederland en Spanje willen de meeste jongeren fulltime werken of in een 'grote' parttimebaan van tussen 25 en 35 uur. Jongeren in België en Groot-Brittannië zeggen relatief het vaakst dat ze helemaal niet willen werken.

Hoe ouder de ondervraagden zijn, hoe vaker ze aangeven graag een vast contract voor onbepaalde tijd te willen. In Nederland ligt het verlangen naar zo'n contract gemiddeld hoger dan in de andere landen. De belangrijkste redenen dat jonge werknemers een vast contract willen, zijn financiële zekerheid en het kopen van een huis. Nederlandse ondervraagden blijken een vaste aanstelling ook te voelen als waardering door de werkgever.

Het onderzoek werd gedaan onder ruim 3700 mensen tussen 17 en 36 jaar uit acht Europese landen.



Jongeren en werk: liever 'fun' dan 'cash' (Foto: ANP)