Drie finales voor Nederlandse turners op het EK

Bart Deurloo en Casimir Schmidt hebben zich bij de EK turnen in het Roemeense Cluj geplaatst voor de meerkampfinale. Deurloo wist zich daarnaast als enige Nederlander te plaatsen voor een toestelfinale.

Deurloo plaatste zich met 81,231 punten als twaalfde voor de finale over de zeskamp, net voor Schmidt die 81,165 liet noteren. Michel Bletterman had met 78,831 de twintigste score op de meerkamp, maar een optreden in de finale zit er niet in voor de Fries, omdat per land slechts twee turners worden toegelaten tot de eindstrijd. Oleg Verniaiev plaatste zich als eerste voor de meerkampfinale met een puntentotaal van 85,966 punten.

Deurloo wist zich daarnaast als enige Nederlander te plaatsen voor een toestelfinale. Hij werd met 13,866 zevende op het onderdeel rekstok. Oliver Hegi uit Zwitserland plaatste zich met 14,466 punten als eerste voor de finale aan dat onderdeel.

Voor Bletterman, Anthony van Assche, Boudewijn de Vries en Bram Verhofstad zitten de EK er na de openingsdag in Cluj alweer op. Donderdag komen de Nederlandse vrouwen in actie voor hun kwalificaties.