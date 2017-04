CL: Tweede wonder voor Barça blijft uit Redactie 20-04-2017 00:29 print

Juventus is net als in 2015 halve finalist in de Champions League. Toen volgde de finale tegen Barcelona, maar die club werd nu door de Italianen uitgeschakeld. Na de 3-0 zege in Turijn was een 0-0 in Barcelona voldoende om door te gaan. Barça had in de vorige ronde in eigen huis juist nog gevlamd door een 4-0 zege van PSG ongedaan te maken, maar tegen Juventus zat een tweede wonder er nimmer in.

Onoplettende Alves

Inderdaad, het gebeurde niet. Barça kreeg genoeg mogelijkheden, maar slaagde er niet in Gianluigi Buffon te passeren. Daniel Alves was overigens nog handjes aan het schudden bij de dug-out van zijn oude club toen er werd afgetrapt. Björn Kuipers had geen zin om daarop te wachten en floot voor het begin, wat een enigszins komisch moment betekende. Op de momentjes van Gonzalo Higuaín (een verwoestend schot dat een metertje over ging) en Juan Cuadrado (omhaaltje) na, was het vooral Barça dat zich voor de goal meldde.

Wie het vooral lastig had met Buffon, was Lionel Messi. De Argentijn had nog nooit gescoord tegen de ervaren Italiaanse sluitpost en die leek ook in de return van de kwartfinale niet bereid een treffer van hem toe te staan. Eerst hoefde Gigi niet eens op te treden bij een schot van Messi van binnen het zetienmetergebied en nadat Jordi Alba de bal na een pass van Messi bijna had binnengegleden voorkwam Buffon met twee handen een treffer van de Argentijn, die in tweede instantie in het zijnet schoot.

Messi blijft missen

Ondanks deze momenten wekte Juve toch vooral de indruk dat het niet zo snel wakker lag van Barça en al helemaal niet vreesde voor een fabelachtige revival van de ploeg van Luis Enrique als in maart tegen PSG. Sterker nog: Higuaín liet een kleine tien minuten voor rust na een groot deel van het kleine restje Catalaanse hoop aan flarden te schieten. Uit een mooie pass van Miralem Pjanic schoot de Argentijnse goalgetter op doelman Marc-André ter Stegen.

Na rust bleef Barça va-banque spelen. Neymar mocht heel ver komen in het strafschopgebied, maar nam uiteindelijk te veel hooi op zijn vork. Messi schoot twee keer vanaf randje zestien centimeters naast en roste een vrije trap over; het leek wel een vloek, hij scoorde nog nooit tegen Buffon. Cuadrado liet namens de Oude Dame na het tweeluik definitief te beslissen, met een schot voorlangs en eentje in het zijnet. Pjanic schoot via Gerard Piqué bovenop de lat.

Scoren geen optie

In de 66ste minuut leek Messi eindelijk te kunnen scoren, dankzij een fout van Buffon nota bene. De Italiaanse keeper tastte mis bij een hoekschop en Messi nam de bal opeens op de pantoffel: weer geen doelpunt. Als je zoveel kansen kunt creëeren als Barça woensdagavond deed, dan zat een tweede memorabele come-back er absoluut in. Ook het gekrulde schot van Sergi Roberto verdween echter aan de verkeerde kant van de paal.

Af en toe kreeg Juve nog een kansje: een wijd schot van Dybala, die een kwartier voor het einde plaatsmaakte voor verdediger Andrea Barzagli. Bij Barça kwam Javier Mascherano die nog gevaarlijk opdook voor Buffon, maar scoren leek op deze avond in Camp Nou simpelweg geen optie. Juve viert feest, want net als twee jaar geleden staan de Italianen in de halve finales van de Champions League.