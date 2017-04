Pornoster Rolf Tangel lijkt toch meer te zien in de 'relatie' die hij zou hebben met Samantha van der Plas, beter bekend als Barbie. Volgens hem is het helemaal geen grapje, zo schrijft hij op Facebook bij een serie foto's van hem en Samantha.

"Het was toch geen grap! Sam, ik hou van je", aldus Rolf. Op een van de beelden zijn de twee zoenend te zien.

Eerder deze maand verraste Samantha vriend en vijand met de aankondiging dat zij en Rolf een setje zijn. Dat deed ze later af als een grap. "Ik was gedreven door jaloezie en onzekerheid", zei de realityster op Instagram. "Ik dacht in die emotie een grap uit te halen. Maar het had een veel negatievere impact dan ik dacht."

Slippertje

Samantha kwam naar eigen zeggen op het idee omdat haar man Michael slippertjes zou hebben begaan. Als reactie veranderde ze haar status op Facebook naar 'in een relatie met Rolf Tangel'. Rolf heeft nu ook zijn relatiestatus op Facebook aangepast.

Het huwelijk tussen Michael en Samantha bevindt zich al een tijdje in zwaar weer. Michael zit momenteel in Spanje om zich daar op zijn feestcafé te richten.



'Pornoster toch verliefd op Barbie' (Foto: BuzzE)