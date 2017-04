'Sagan kan Tour de France winnen'

Wielrenner Peter Sagan heeft al de nodige grote prijzen op zijn erelijst staan, maar volgens zijn voormalig manager kan dat nog wel flink uitgebreid worden. Roberto Amadio, Sagan's manager in zijn tijd bij Liquigas, is er van overtuigd dat de Slovaak ook de Tour de France kan winnen.

Drie jaar geleden zei Amadio al eens dat Sagan het in zich had om de Tour te winnen en de Italiaan is nog altijd niet van mening veranderd, zo zegt hij tegenover Cycling Weekly. "Net zoals Bradley Wiggins dat deed zal hij wel heel erg slim moeten rijden", vertelt Amadio. "Daarnaast moet hij enorme opofferingen doen om zijn lichaam aan te passen aan de vereisten voor een ronderenner."

De benodigde kwaliteiten ziet Amadio al jaren in Sagan: "In het verleden heeft hij al bewezen dat hij bergop zijn mannetje kan staan en ook in een tijdrit kan hij goed uit de voeten. Natuurlijk zal hij het parcours wel een beetje mee moeten hebben, maar het is zeker niet onmogelijk. Als hij een kilo of vier verliest, maar zijn kracht behoudt, zullen ze bijzonder veel moeite moeten doen om hem op de cols te lossen."

Er zit wel een duidelijk minpunt aan: "Zowel fysiek als mentaal vergt het enorm veel volharding en ik betwijfel of het die opofferingen waard zou zijn." Volgens Amadio moet Sagan ook niet te lang meer wachten als hij besluit om een gooi te doen naar de eindzege in een grote ronde. "Hij is nu 27 en als ronderenner ben je doorgaans tussen je 29e en 32e op je best."