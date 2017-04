Dark Souls er makkelijk uit laten zien

Onlangs kwam de uitbreiding The Ringed City uit voor Dark Souls III. Traditiegetrouw kent de uitbreiding weer een aantal pittige bossfights, waaronder die tegen een zekere draak genaamd Darkeater Midir. YouTuber 'trflk' kreeg het voor elkaar om de lastigste baas uit The Ringed City met een aantal opmerkelijke voorwaarden te verslaan.

Dark Souls-spellen staan bekend om hun hoge moeilijkheidsgraad en om die reden is het zeer populair onder gamers om filmpjes te maken van hun prestaties onder de meest bizarre omstandigheden. Zo was er al eens iemand die de game uitspeelde met een Rock Band-gitaar en recent was er zelfs iemand die de game met bananen speelde (filmpje onderaan).

YouTuber trflk gebruikt geen ontzettend rare fratsen maar zet niettemin een knappe prestatie neer. Zo speelt hij op NG+7, de hoogste 'moeilijkheidsgraad', tegen de (betwistbaar) moeilijkste en tevens optionele eindbaas Darkeater Midir uit de Ringed City-uitbreiding. Geheel zonder armor, met slechts een fractie van zijn health, en als wapen het gebroken heft van een zwaard. Dat is niet alles, want na iedere keer dat Midir vuurspuwt, dropt de speler een prism stone en geeft hij een applausje. Vanzelfsprekend kunnen de beelden als spoilerig ervaren worden als je nog aan The Ringed City wil beginnen.