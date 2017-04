Haase kansloos tegen Thiem

Tennisser Robin Haase heeft op het masterstoernooi van Monte Carlo niet voor een stunt kunnen zorgen. In de tweede ronde op het Monegaskische gravel ging de Nederlander kansloos onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Nadat Haase in de eerste set zijn service al snel verloor brak hij de mondiale nummer negen zowaar gelijk terug. Daar bleef het echter bij, want Thiem had de wedstrijd vrij stevig in handen. Haase stribbelde in de tweede set op eigen service nog tegen, maar de Oostenrijker had toch tot twee keer toe aan één breakkans genoeg om de opslag van de Nederlander over te nemen.

Haase had twee van de drie onderlinge duels, in 2014 en 2015, gewonnen tegen de gravelspecialist, die aan een uurtje genoeg had om met de Nederlander af te rekenen. Thiem won zes van zijn acht titels op de ondergrond waarop volgende maand op Roland Garros om de tweede Grand Slam-titel van het jaar wordt gestreden.