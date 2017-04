Sneeuw hindert wielerwedstrijden in Alpen en Kroatië

Sneeuw hindert wielerwedstrijden in Alpen en KroatiŽ heywoodu 19-04-2017 11:15 print

Sneeuwval in delen van Europa heeft opnieuw voor problemen gezorgd voor wielerliefhebbers. Dinsdag werd de tweede etappe van de Tour of the Alps al ingekort, nadat men niet over de Brennerpas kon rijden. Door het slechte weer onderweg konden livebeelden nauwelijks verzorgd worden en zagen we alleen de laatste honderd meter van de koers.

Woensdag is het wederom raak in de voormalige Giro del Trentino, want ook de derde etappe moet ingekort worden. De passage over de ongeveer twee kilometer hoge Würzjoch is geschrapt en de rit is nu nog 135 kilometer lang in plaats van 143. Thibaut Pinot gaat na twee etappes aan de leiding van de rittenkoers, die tot en met vrijdag duurt.

In de dinsdag begonnen Ronde van Kroatië is het ondertussen ook raak. Woensdag zou een rit op het programma staan met een slotklim van maar liefst 28 kilometer naar ruim 1700 meter hoogte, maar dat gaat niet door. Met ruim twaalf kilometer is het nog altijd een stevige klim, maar wel een stuk minder bijzonder. De rit eindigt nu op 860 meter hoogte, want verder naar boven ligt teveel sneeuw.

The Passo delle Erbe got caught up in the snow too, but who said we were caught off guard? Check out stage 3 new profile! #TotA pic.twitter.com/W3TCqYS27y — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 18, 2017